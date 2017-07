Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt. Das Konsumklima der Universität von Michigan sei von 95,1 Punkten im Vormonat auf 93,1 Zähler gefallen, teilte die Universität am Freitag in einer ersten Erhebung mit. Dies ist der zweite deutliche Rückgang in Folge. Der Indikator liegt jetzt auf dem tiefsten Stand seit vergangenem Oktober. Experten hatten nur einen leichten Rückgang erwartet.