US-Leistungsbilanz mit geringerem Defizit

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im zweiten Quartal zurückgegangen. Es fiel um 8,0 Milliarden auf 128,2 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Defizits von 127,4 Milliarden Dollar gerechnet. Das Defizit im ersten Quartal wurde von 130,4 Milliarden auf 136,2 Milliarden Dollar korrigiert.