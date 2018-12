Die Leistungsbilanz umfasst den Austausch einer Volkswirtschaft mit dem Ausland, darunter den Waren- und Dienstleistungsverkehr. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist chronisch. Präsident Donald Trump ist vor allem das hohe Defizit in der Warenbilanz ein Dorn im Auge, weil er die importierten Güter lieber im Inland von Amerikanern hergestellt sehen will. Mit China hat Trump deshalb einen Handelskonflikt losgetreten. Zuletzt gab es jedoch doch Anzeichen für eine Entspannung/jsl/bgf/stk

(AWP)