In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im November überraschend gestiegen. Die Verkäufe seien um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Mittel einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet.