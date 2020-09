Die US-Notenbank Fed hat ihre geldpolitische Unterstützung in der Corona-Krise bekräftigt. Die Federal Reserve werde so lange wie nötig tun, was in ihrer Macht stehe, um die konjunkturelle Erholung zu unterstützen, heisst es in schriftlichen Bemerkungen von Notenbankchef Jerome Powell für einen Kongressauftritt an diesem Dienstag. Die Bemerkungen wurden bereits am späten Montagabend veröffentlicht. Powell tritt in dieser Woche mehrfach vor unterschiedlichen politischen Komitees auf.