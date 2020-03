US-Notenbank bietet erneut zusätzliche Liquidität an

Die US-Notenbank Fed hat den Banken inmitten heftiger Börsenturbulenzen erneut zusätzliche Liquidität angeboten. Es werde eine zusätzliche Repo-Transaktionen über bis zu 500 Milliarden Dollar durchgeführt, teilte die regionale Vertretung der Fed in New York am Montag an. Das Geschäft hat eine Laufzeit von einem Tag. Der Mindestzinssatz für Gebote liegt bei 0,10 Prozent.