US-Notenbank bleiben in der Zinspolitik auf Kurs - Risiken durch Handelspolitik

Die US-Notenbanker wollen weiter an der Politik der langsamen Zinserhöhungen festhalten. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 12. und 13. Juni hervorgeht, habe sich aber eine Debatte über die Frage entzündet, wie viele Zinserhöhungen noch notwendig seien, um die US-Wirtschaft langfristig auf einer stabilen Basis zu halten. Einige Fed-Vertreter hätten sich dafür ausgesprochen, dass es möglicherweise schon bald notwendig sei, die Wortwahl der Stellungnahme im Anschluss an eine Zinsentscheidung zu ändern.