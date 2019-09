US-Notenbank denkt über dauerhafte Stütze für US-Geldmarkt nach

Die amerikanische Notenbank Fed denkt einem hochrangigen Zentralbanker zufolge über die Möglichkeit nach, den verspannten US-Geldmarkt über ein dauerhaftes Instrument zu entlasten. Es sei möglich, dass die Fed dazu ein neues Instrument nutze, sagte der einflussreiche Präsident der Fed von New York, John Williams, der "New York Times" (Montagausgabe). Die Fed von New York ist federführend bei den Marktoperationen der amerikanischen Notenbank.