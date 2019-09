US-Notenbank erhöht Einsatz am Bankenmarkt

Die amerikanische Notenbank Fed greift den US-Banken mit noch mehr Liquidität unter die Arme. Dazu sollen die Geldspritzen an diesem Donnerstag deutlich erhöht werden, wie die regionale Fed von New York, die für derartige Operationen zuständig ist, am Mittwoch mitteilte. So sollen die Geldhäuser in dem täglich durchgeführten Geschäft bis zu 100 Milliarden US-Dollar abrufen können. Bisher waren es maximal 75 Milliarden Dollar gewesen.