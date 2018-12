US-Notenbank erhöht Leitzins und gibt sich etwas vorsichtiger

(Ausführliche Fassung) - Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat ihre Geldpolitik trotz scharfer Kritik von US-Präsident Donald Trump abermals gestrafft. Wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte, steigt ihr Leitzins um weitere 0,25 Punkte auf 2,25 bis 2,5 Prozent. Analysten hatten diesen Schritt erwartet. Zugleich gibt sich die Fed jedoch etwas vorsichtiger, was die Wirtschaftsentwicklung angeht. Zudem signalisierte sie einen etwas moderateren Straffungskurs.