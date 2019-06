US-Notenbank gespalten bei Zinserwartungen

Die Zinsprognosen der Notenbank ergeben sich aus den Erwartungen der einzelnen Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses FOMC. Sie gelten an den Märkten als wichtiges Signal, wohin die Notenbank mittelfristig mit ihrer Geldpolitik steuert. An den Finanzmärkten werden derzeit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr als wahrscheinlich eingeschätzt.

Für die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibt die Notenbank trotz zuletzt eher enttäuschender Wirtschaftsdaten positiv gestimmt. Demnach rechnen die Währungshüter in diesem Jahr mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 2,1 Prozent. Im kommenden Jahr wird ein Wachstum von 2,0 Prozent erwartet. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als bisher erwartet./jkr/bgf/fba

(AWP)