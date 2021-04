US-Notenbank gibt sich etwas zuversichtlicher

Die US-Notenbank Fed gibt sich etwas zuversichtlicher für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. In Anbetracht von Fortschritten in der Corona-Impfkampagne und starker staatlicher Unterstützung hätten sich die Indikatoren für die wirtschaftliche Aktivität und die Beschäftigung verbessert, teilte die Fed nach ihrer Zinssitzung am Mittwoch in Washington mit. Die Wirtschaftsbereiche, die von der Pandemie besonders betroffen seien, entwickelten sich zwar immer noch schwach. Allerdings habe es auch in diesen Bereichen Verbesserungen gegeben.