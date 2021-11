US-Notenbank könnte Geldpolitik früher straffen

(Neu: Analysten-Stimmen) - Die amerikanische Notenbank Fed könnte ihre Geldpolitik trotz neuer Corona-Ängste rascher straffen als bisher erwartet. Darauf deuten Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell vom Dienstag hin. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats brachte er zum einen die Möglichkeit ins Spiel, die immensen Wertpapierkäufe der Fed rascher abzuschmelzen. Zum anderen nährte er Zweifel an der Sichtweise der Fed, dass die derzeit hohe Inflation eine lediglich übergangsweise Angelegenheit sei. Der US-Dollar legte daraufhin deutlich zu, während die Zinsen am US-Kapitalmarkt stiegen. Am Aktienmarkt gerieten die Kurse zusätzlich unter Druck.