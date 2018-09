US-Notenbank lässt Prognose für Zinsanhebungen 2019 unverändert

Die US-Notenbank Fed will auf dem Weg hin zu höheren Zinsen ihr Tempo offenbar beibehalten. Wie aus neuen Zinsprognosen der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses hervorgeht, werden im kommenden Jahr weiterhin drei Anhebungen erwartet. Diese Prognose war zuvor am Markt erwartet worden. Die neuen Projektionen wurden am Mittwoch im Anschluss an die Zinsentscheidung der Fed veröffentlicht.