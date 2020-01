US-Notenbank: Lage bei Coronavirus wird genau beobachtet

Die US-Notenbank Fed wird die wirtschaftlichen Auswirkungen des von China ausgehenden Coronavirus genau im Auge behalten. Wahrscheinlich komme es zu einigen Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Aktivität in China und Japan, möglicherweise auch auf globaler Ebene, sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch nach der Zinssitzung der Notenbank in Washington. Allerdings sei es derzeit ungewiss, wie weit sich das Virus ausbreite und welche konkreten ökonomischen Folgen sich daraus ergäben, schränkte Powell ein.