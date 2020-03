US-Notenbank legt grosses Kreditprogramm auf

Die US-Notenbank Fed ergreift weitere Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise. Wie die Federal Reserve am Dienstag mitteilte, wird ein während der Finanzkrise 2008 aufgelegtes Kreditprogramm reaktiviert. Mit dem Programm will die Zentralbank indirekt amerikanischen Unternehmen und Haushalten unter die Arme greifen. Der Schritt ergänzt massive Zinssenkungen bis an die Nulllinie und zusätzliche Wertpapierkäufe über 700 Milliarden Dollar, die am Sonntag angekündigt wurden.