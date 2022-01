Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist einem Bericht der US-Notenbank Fed zufolge Ende des vergangenen Jahres mit mässigem Tempo gewachsen. Gedämpft werde das Wachstum durch anhaltende Probleme bei den Lieferketten, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Hinzu komme ein Mangel an Arbeitskräften. Anfang Dezember hatte die Fed noch von einem mässigen bis moderaten Wachstum gesprochen./jsl/he