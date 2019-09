US-Notenbank pumpt erneut 75 Milliarden Dollar in den Geldmarkt

Die amerikanische Notenbank Fed hat die US-Banken den dritten Tag in Folge mit Zusatzliquidität versorgt. Es wurden weitere 75 Milliarden US-Dollar in den Geldmarkt gepumpt, wie die Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. In Summe ergibt sich ein Betrag von etwas mehr als 200 Milliarden Dollar, die die Fed den Banken als Übernachtgeld über spezielle Wertpapiergeschäfte (Repos) geliehen hat.