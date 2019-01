US-Notenbank schlägt vorsichtigeren Kurs ein

(Ausführliche Fassung) - Die US-Notenbank Fed begibt sich auf einen wesentlich vorsichtigeren geldpolitischen Kurs. Weder signalisiert sie noch weitere Zinsanhebungen, noch spricht sie ausdrücklich von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Vielmehr verweist die Fed auf die verhaltene Inflationsentwicklung sowie auf globale Entwicklungen in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten. All dies erfordere eine "geduldige" Vorgehensweise bei künftigen "Anpassungen" der Leitzinsen.