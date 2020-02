US-Notenbank sieht Coronavirus als "neues Risiko" für US-Wirtschaft

Die US-Notenbank Fed hat vor negativen Folgen der starken Verbreitung des Coronavirus für die konjunkturelle Entwicklung in den USA gewarnt. Die neuartige Lungenkrankheit stelle ein "neues Risiko" dar, hiess es in einem am Freitag in Washington veröffentlichten halbjährlichen Bericht der Notenbank an den US-Kongress. Die Währungshüter wiesen auf mögliche Störungen des Welthandels hin.