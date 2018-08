US-Notenbank signalisiert balige Zinserhöhung - Risiko Handelspolitik

(Ausführliche Fassung) - Die US-Notenbank Fed hat eine weitere Leitzinserhöhung für September signalisiert. Viele Mitglieder hielten eine "baldige" Zinserhöhung für notwendig, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickle, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC). Die anhaltend robuste Wirtschaftsentwicklung und eine Inflationsrate in der Nähe von zwei Prozent sprächen für weitere "graduelle" Leitzinsanhebungen.