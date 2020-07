US-Notenbank signalisiert Bereitschaft für weitere Krisenmassnahmen

Vertreter der US-Notenbank Fed haben sich besorgt über die jüngste Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA gezeigt und falls notwendig weitere Massnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen in Aussicht gestellt. Es gebe zwar bereits eine Menge an Massnahmen der Notenbank, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Richard Clarida, am späten Dienstagabend dem Fernsehsender CNN. Aber die Fed könne noch mehr tun, und die Notenbank werde ihre Massnahmen falls notwendig ausweiten, versicherte der Vizevorsitzende.