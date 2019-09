US-Notenbank stellt Banken bis 10. Oktober regelmässig Liquidität zur Verfügung

Die US-Notenbank Fed hat eine regelmässige Intervention am amerikanischen Geldmarkt angekündigt. Wie bereits in den vergangenen Tagen sollen bis zum 10. Oktober weitere spezielle Wertpapiergeschäfte erfolgen, die jeweils frisches Geld in den Markt leiten, teilte die Notenbank am Freitag in Washington mit. Die Geschäfte werden täglich von Montags bis Freitags erfolgen und ein Volumen von jeweils bis zu 75 Milliarden US-Dollar haben.