US-Notenbank: Unternehmen besorgt über Zölle

(Ausführliche Fassung) - Ungeachtet einer weiterhin robusten Entwicklung der US-Wirtschaft verunsichert die Zollpolitik von Präsident Donald Trump Firmen im eigenen Land. "Zwar bleiben die Aussichten positiv, aber Unternehmen in verschiedenen Branchen einschliesslich dem Verarbeitenden Gewerbe, der Landwirtschaft und dem Transportwesen haben Sorgen wegen der zuletzt erhobenen beziehungsweise vorgeschlagenen Zölle geäussert", hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book").