US-Notenbank weitet Kriseneinsatz erheblich aus

(Ausführliche Fassung) - Die amerikanische Notenbank Fed weitet ihren Kriseneinsatz inmitten massiver Börsenturbulenzen deutlich aus. Wie die Fed von New York am Donnerstag mitteilte, werden die monatlichen Wertpapierkäufe auf längere Laufzeiten und zusätzliche Wertpapiere ausgedehnt. Zudem erhalten die amerikanischen Banken zusätzliche Liquiditätsspritzen in grossem Stil. Die US-Börsen dämmten ihre schweren Verluste nach Bekanntwerden der Schritte zunächst etwas ein, fielen aber bald wieder auf neue Tagestiefs.