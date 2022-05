US-Notenbank will aufgeblähte Bilanz abschmelzen

Die US-Notenbank Federal Reserve will ihre durch Krisenmassnahmen aufgeblähte Bilanz abschmelzen. Einen entsprechenden Plan gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. Demnach soll ein Teil auslaufender Wertpapiere im Besitz der Fed nicht mehr in neue Anleihen investiert werden. Beginnen soll der Abbau schon im Juni und schrittweise steigen.