Der Ausstieg der US-Notenbank Fed aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik nimmt Konturen an. Der geldpolitische Ausschuss FOMC habe über das Tempo des beabsichtigen Ausstiegs diskutiert, sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell nach der Zinssitzung der Notenbank am Mittwoch in Washington. Wahrscheinlich sei es angemessen, den Prozess Mitte 2022 zu beenden. Powell unterstrich jedoch, dass damit kein Signal für eine erste Zinsanhebung verbunden sei.