Auf der letzten Sitzung Ende Januar hatte die Fed ihren Leitzins unverändert in einer Spanne von von 1,50 bis 1,75 Prozent belassen. Im vergangenen Jahr hatte sie drei Mal in Folge den Leitzins um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die US-Notenbank hatte zuletzt für das Wahljahr 2020 unveränderte Leitzinsen signalisiert. An den Finanzmärkten gilt eine erneute Leitzinssenkung im Jahresverlauf jedoch als wahrscheinlich./jsl/he

(AWP)