US-Notenbank: Wirtschaft wächst weiter leicht - Ausblick positiv

Die US-Notenbank sieht die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten auf einem leichten Expansionskurs. Diese sei mit einem "mässigen" Tempo gewachsen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Die regionalen Notenbanken verzeichneten stabile Konsumausgaben und Zeichen einer Verbesserung in der Industrie der grössten Volkswirtschaft der Welt.