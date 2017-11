Die Wirtschaft der USA bleibt nach Einschätzung der US-Notenbank Fed weiter auf Wachstumskurs. Die Konjunktur habe in allen zwölf Notenbankdistrikten leicht bis mässig zugelegt, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed ("Beige Book"). Es habe zudem eine leichte Verbesserung der Aussichten gegeben.