US-Notenbank: Wirtschaftliche Erholung hat sich verstärkt

Die US-Notenbank sieht eine stärkere Entwicklung der Konjunktur und der Inflation. "Die wirtschaftliche Erholung hat sich in den vergangenen Monaten verstärkt", heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar zur jüngsten Zinsanhebung. Dieser Satz wurde von der Fed neu einfügt. Die Wirtschaft sollte weiter mit einem moderatem Tempo wachsen und der Arbeitsmarkt stark bleiben, heisst es in der Mitteilung.