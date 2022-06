Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich laut einem Bericht der US-Notenbank Fed zuletzt abgeschwächt. In allen zwölf Distrikten der Fed sei die Wirtschaftsleistung aber weiter gewachsen, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Mehrheitlich sei aber nur "ein leichtes oder bescheidenes Wachstum" beobachtet worden. Im am 20. April veröffentlichten Bericht war noch von einem insgesamt moderatem Wachstum gesprochen worden. Vier Distrikte beobachteten ausdrücklich einen Rückgang des Wachstums./jsl/he