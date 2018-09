US-Notenbank: Wirtschaftswachstum setzt sich trotz Handelssorgen fort

Die Wachstum der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage der US-Notenbank Fed trotz anhaltender Handelskonflikte zuletzt fortgesetzt. In den meisten Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität moderat zugelegt, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book").