US-Notenbankchef Powell deutet Zinspause an

Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed hat eine Pause vom Zinsanhebungskurs der Zentralbank in Aussicht gestellt. Die derzeitige geldpolitische Ausrichtung der Fed sei angemessen, sagte Jerome Powell nach der Zinssitzung der Notenbank am Mittwoch in Washington. Ein Szenario weiter steigender Leitzinsen sei zuletzt schwächer geworden. Die Wirtschaft könne am besten gestützt werden, indem die Notenbank "geduldig" vorgehe.