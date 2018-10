US-Notenbankchef Powell: Zinsen könnten über neutrales Niveau steigen

Die Leitzinsen in den USA könnten womöglich stärker steigen als bislang vermutet. Diese deutete der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, am späten Mittwochabend in einer Rede in Washington an. Das Zinsniveau unterstütze immer noch die Konjunktur, aber es bewege sich allmählich auf neutrales Niveau zu, sagte Powell. "Wir könnten über Neutral gehen. Aber aktuell sind wir wahrscheinlich noch weit von diesem Punkt entfernt."