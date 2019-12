US-Notenbankchef Powell: Zinserhöhung erst bei signifikantem Inflationsanstieg

Die US-Notenbank Fed hat eine Zinspause in den USA signalisiert und eine Zinserhöhung nur bei einem Anstieg der Inflation in Aussicht gestellt. Erst bei einem "signifikanten" Anstieg der Teuerung werde eine Zinserhöhung notwendig, sagte der Präsident der Fed, Jerome Powell, am Mittwoch nach der Zinsentscheidung in Washington. Ausserdem sollte der Preisanstieg anhaltend sein.