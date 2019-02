In den USA gibt es erneut Warnungen von weiteren Zinsanhebungen in der kommenden Zeit. Der Notenbanker James Bullard sagte am Donnerstag, die Fed werde ihr Inflationsziel von zwei Prozent wohl auch 2019 verfehlen. Daher müsse die Notenbank vorsichtig sein, denn auch andere Signale deuteten darauf hin, dass die Wirtschaft grösseren Risiken als bislang gedacht ausgesetzt sein könnte.