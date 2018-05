US-Notenbankerin sieht Inflationsziel noch nicht erreicht

Die US-Notenbank Fed hat ihr Inflationsziel nach Meinung eines hochrangigen Mitglieds noch nicht erreicht. Es sei zu früh, um einen Sieg im Kampf gegen die lange Zeit schwache Inflation auszurufen, sagte Loretta Mester, Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, am Montag bei einer Veranstaltung der französischen Zentralbank in Paris. Ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent sei erst in den nächsten ein oder zwei Jahren zu erwarten.