US-Notenbankpräsident Powell signalisiert Zinspause

Der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat nach drei Zinssenkungen in Folge eine Pause in Aussicht gestellt. "Wir glauben, dass die Geldpolitik gut aufgestellt ist", sagte der Notenbanker am Mittwoch auf einer Pressekonferenz nach Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed. Ausserdem machte der Währungshüter deutlich, dass die derzeitige Geldpolitik voraussichtlich angemessen bleibe.