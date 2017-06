Die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche überraschend geklettert. Die Vorräte stiegen um 0,1 Millionen auf 509,2 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 2,2 Millionen Barrel erwartet.