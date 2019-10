US-Wirtschaft kann Wachstumstempo halten

(Ausführliche Fassung) - Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im Sommer dank eines robusten Privatkonsums in etwa halten können. Wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte, wuchs die weltgrösste Volkswirtschaft im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent. Das ist nur geringfügig weniger als das Wachstum von 2,0 Prozent, das im zweiten Vierteljahr erzielt wurde. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen.