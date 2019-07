US-Wirtschaft verliert deutlich an Schwung

Die US-Wirtschaft hat nach einem starken Jahresauftakt im zweiten Quartal deutlich an Fahrt verloren. In den Monaten April bis Juni sei die amerikanische Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gewachsen, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) annualisiert noch deutlich stärker um 3,1 Prozent gewachsen.