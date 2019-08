US-Wirtschaft verliert trotz starken Konsums an Schwung

(Ausführliche Fassung) - Die US-Wirtschaft hat im Frühling trotz eines sehr starken Privatkonsums an Schwung verloren. Im zweiten Quartal wuchs die weltgrösste Volkswirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Ergebnis der Erstschätzung wurde damit leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Ökonomen hatten dies erwartet.