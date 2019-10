Die US-Wirtschaft ist im Sommer etwas stärker gewachsen als erwartet. Im dritten Quartal wuchs die weltgrösste Volkswirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 1,6 Prozent erwartet. Das Wachstumstempo des zweiten Quartals von 2,0 Prozent konnte in etwa gehalten werden.