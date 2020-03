US-Wirtschaft wächst vor Virus-Krise solide

In diesem Jahr dürfte die US-Wirtschaft dagegen zumindest im ersten Halbjahr massiv schrumpfen. Aufgrund der erheblichen Belastungen infolge der Virus-Krise erwartet die US-Bank JPMorgan eine Schrumpfung um annualisiert 10 Prozent im ersten Quartal, gefolgt von einem Minus um annualisiert 25 Prozent im zweiten Quartal. Diese Einbrüche wären für die USA beispiellos. Regierung und Zentralbank haben bereits zahlreiche Gegenmassnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung ergriffen.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Annualisierung verzichtet, weshalb Wachstumszahlen aus den beiden grossen Wirtschaftsräumen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind./bgf/jkr/mis

(AWP)