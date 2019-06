US-Wirtschaftswachstum zieht an

Das Wirtschaftswachstum in den USA hat zu Jahresbeginn deutlich zugelegt. In den Monaten Januar bis März stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der grösste Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer dritten Schätzung mitteilte.