USA: Anstieg der Hauspreise schwächt sich erneut ab - Case-Shiller-Index

Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im Oktober den dritten Monat in Folge abgeschwächt. In den 20 grossen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat zwar um 18,41 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat hatte der Anstieg aber noch 19,09 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt im Oktober mit 18,50 Prozent gerechnet.