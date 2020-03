In den USA haben die Bauausgaben im Januar deutlich stärker als erwartet zugelegt. Gegenüber dem Vormonat zogen sie um 1,8 Prozent an, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Dies ist der grösste Anstieg seit Februar 2018. Analysten hatten mit einem Zuwachs um lediglich 0,6 Prozent gerechnet.