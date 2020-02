In den USA sind die Bauausgaben im Dezember überraschend gefallen. Gegenüber dem Vormonat gingen sie um 0,2 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Es ist der erste Rückgang im Monatsvergleich seit dem vergangenen Juni. Analysten hatten hingegen mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.