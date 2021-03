USA: Bauausgaben steigen deutlich stärker als erwartet

In den USA sind die Bauinvestitionen im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im Monatsvergleich legten die Ausgaben um 1,7 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Bauausgaben ebenfalls deutlich um 5,8 Prozent./bgf/jsl/he